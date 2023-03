Stiri pe aceeasi tema

- O imagine cu zona centrala a Bacaului, pe la mijlocul anilor ’80. In stanga jos vedem fantana arteziana din Parcul Trandafirilor, in dreapta jos este Hotelul Moldova. Vedem celebrul ceas floral, amplasat in mijlocul unei zone verzi, astazi transformata in parcare. Statuia lui Ștefan cel Mare nu exista,…

- O imagine AGERPRES din 1967, ajunsa la Londra, arata barajul de pe Lacul Bacau II (cel de langa Podul Șerbanești). In dreapta imaginii se vede și moara veche, demolata recent pentru a se construi Kaufland Autogara. Ce scrie pe spatele imaginii: STAȚIA HIDROELECTRICA BACAU II. Lacul de acumulare al hidrocentralei…

- Nu degeaba in Bacau exista «Parcul Trandafirilor». Numai ca parcul actual reprezinta doar o mica parte din suprafața pe care se cultivau trandafiri in oraș. Intreaga zona cdentrala, cel putin, era plina de trandafiri de toate culorile, dupa cum se vede din aceasta imagine luata, probabil, la inceputul…

- Ponderea economiei județene in Produsul Intern Brut național este de 1,9%. In plus, 2,4 % din populația ocupata a țarii este la noi. Veniturile angajaților din județ au fost de peste 86% din media naționala. Potrivit unui raport publicat de Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP), organ de…

- In perioada 24-26 februarie s-a desfașurat Conferința Naționala eTwinning Romania 2023, in cadrul careia s-au acordat premiile pentru anul 2022. In competiția naționala au fost inscrise 113 aplicații, care au fost evaluate de catre ambasadorii eTwinning și de evaluatori externi echipei NSO Romania,…

- Zona centrala a Bacaului, pe vremea cand se construia blocul dintre magazinul Bacaul (actual ADAL) și Hotelul Moldova. Articolul Bacaul de alta data apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .

- La evenimentul organizat azi, de Ministerul Sportului, la Opera Naționala București, atleta Bianca Ghelber (SCM Bacau) este nominalizata la titlul de cea mai buna sportiva a lui 2022, iar saritorul in apa Constantin Popovici (CSM Bacau), la titlul de cel mai bun sportiv. Totodata, Mihaela Melinte (SCM…

- Chiar daca traversam o perioada cu temperature primavaratice, frigul și facturile crescute determina tot mai multe persoane sa conserveze caldura in case și sa nu aeriseasca, crezand ca așa fac economie. Asta favorizeaza apariția afecțiunilor respiratorii. Specialiștii spun ca respiram aproape 12.000…