- In contextul epidemiei cu COVID 19, in vederea reducerii riscurilor imbolnavirilor, eliberarea certificatelor de cazier judiciar si adeverintelor de integritate se va desfasura dupa cum urmeaza: punctul de lucru de la Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 2 dupa urmatorul…

- “Finalizarea parțiala a Spitalului Municipal, astfel incat etajele 4 și 5 sa fie transformate in secții pentru tratarea bolnavilor de coronavirus poate reprezenta o soluție viabila. M-am intalnit azi cu reprezentanții Primariei, ai Consiliului Județean Bacau și ai Direcției de Sanatate Publica și am…

- Conducerea PSD Bacau solicita instituirea starii de alerta in județ pentru ca sa se poata intra pe șantierul Spitalului Municipal care sa fie finalizat rapid pentru a primi paciențiicu coronavirus. “Trebuie sa facem tot ce ne sta in putința sa dam in funcțiune cladirea Spitalului Municipal, in vederea…

- Spitalul Municipal de Urgența Moinești a organizat vineri, 31 ianuarie, o noua manifestare știintifica de amploare cu tema „Osteonecroza de mandibula secundara tratamentului cu bisfosfonați – de la prejudecata la adevar științific”. Au participat medici din diferite specialitați medicale – endocrinologie,…

- Personalul de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacau a demisionat, astazi, in bloc, in semn de protest dupa ce un medic a fost amendat de Directia de Sanatate Publica. Medicul a primit o amenda de 20.000 de lei pentru ca știrea despre pacientul suspect de coronavirus a aparut in…

- In urma cu aproape doua ore, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacau s-a prezentat o persoana care acuza simptome specifice gripei. A trezit insa suspiciuni faptul ca, așa cum a declarat, in urma cu opt zile tocmai venise din China. S-au luat imediat masurile specifice, s-au prelevat…

- Mare sarbatoare și bucurie pentru noi toți la aniversarea poetului național, ocazie cu care un numar restrans de bacauani s-au adunat la statuia lui Mihai Eminescu din Parcul Cancicov. Membrii Asociației Ovidenia Bacau 2005 au depus candele la statuia lui Eminescu, au cantat și au recitat poezii din…