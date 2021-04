Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul weekend al lunii martie a constituit cadrul finalei Campionatului Național de judo rezervat Seniorilor. La competiția derulata in incinta hotelului „Piatra Mare” din Poiana Brașov, CSM Bacau s-a prezentat cu cinci judoka: Mircea Croitoru, Marian Moroșanu, Cosmin Tamba, Dragoș Prosie și Ionuț…

- Au… valoare. O spun rezultatele, o repeta clasamentul, o intarește calificarea, la braț, in Grupa Valoare a Campionatului Național de handbal feminin, junioare 2. CSM Bacau și CSȘ Bacau au dominat grupa A, terminand pe primele doua locuri ale clasamentului. „CSMeoaicele” pregatite de Costel Petrea,…

- Sambata și duminica, Sala de Atletism din Bacau va fi gazda Campionatului Național de atletism Indoor rezervat categoriei de varsta Under 16. Atat la feminin, cat și la masculin, probele de concurs sunt in numar de 12: 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m garduri, inalțime, lungime, triplusalt,…

- Prestație de aur, argint și de bronz a CSM Onești la recenta ediție a Campionatului Național de Judo derulata la Poiana Brașov. Gruparea oneșteana antrenata de Cristinel Panțiru și-a adjudecat un titlu național prin Lavinia Ichim la 40 kg și unul de vice prin Eduard Molea, la 66 kg. Aproape de o medalie…

- O pacienta cu COVID-19 care era transferata de la Buzau la Bacau a decedat, marti seara, dupa ce ambulanta cu care era transportata a intrat intr-un cap de pod si s-a rasturnat, pe E85, la Marasesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. “Prin apel 112, a fost sesizat faptul ca…

- Un bacauan de 50 de ani a plecat catre casa pe jos, din Bucuresti, tinand piept traficului intens de pe soseaua europeana E85 mai bine de 12 ore, scrie adevarul.ro. A parcurs peste 70 de km pana sa fie abordat de un echipaj de politie din judetul Buzau. Cand a fost gasit, el impingea un […] Articolul…

- Sala „Orizont” din Bacau a gazduit de miercuri și pana duminica trecuta turneul inaugural al Seriei A din cadrul Campionatului Național de junioare II la handbal feminin. Avand la baza un sistem nou de punctaj (se joaca trei reprize, fiecare aducand un punct caștigatoarei sau, in caz de egalitate, cate…

- Pe locuri, fiți gata, start! Și in 2021, startul competițiilor atletice se va da in Bacau. Prima reuniune a anului va avea loc chiar in acest weekend. Și se va derula dupa modelul „doi in unul”. Altfel spus, etapa de debut a Campionatului Național de Seniori, Tineret și Under 20 va coincide cu tradiționala…