Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din municipiul Carei a fost retinut de catre politisti dupa ce in urma unor perchezitii au fost gasite 50 de kilograme de tutun de contrabanda si un dispozitiv de prelucrare a tigaretelor, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, potrivit Agerpres.Potrivit sursei…

- Un tanar de 22 de ani este cercetat pentru furtul a 60.000 de lei din casa unui batran din Chiojdeni, care ii tinea pe pat, intr-o cutie de plastic acoperita de haine, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 07.02.2023, orele 08,10, un barbat in varsta de 88…

- A jefuit un batran, imediat, polițiștii l-au prins pe hoț, totul s-a intamplat dis de dimineața, cazul a fost facut public de catre Poliția Romana. Hoțul a furat suma de 60.000 de lei, bani care au fost recuperați de catre polițiști. ” Tura de dimineața a colegilor noștri, Sorin, Cosmin și Catalin din…

- Autorul unei talharii comise intr-un parc din municipiul Bacau, asupra unui minor in varsta de 16 ani, a fost prins imediat de politisti si incarcerat pentru 24 ore, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Fapta a fost sesizata la 112 de un localnic, in varsta de 38 ani, care a anuntat…

- O autospeciala de politie stationata pe marginea DN 7C, in localitatea Bascov, a fost avariata de o autoutilitara al carei sofer consumase alcool, a anuntat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.

- Un conflict intre 9 persoane a avut loc, marti seara, in fata unei sali de jocuri din orasul Buhusi, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. Conflictul a fost sesizat de o patrula de ordine publica ce a solicitat sprijinul celorlalte patrule de politie aflate in teren, pentru…

- O minora in varsta de 13 ani a fost grav ranita dupa ce, vineri, s-ar fi aruncat de la etajul 10 al blocului in care locuieste in municipiul Bacau, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau. ‘La data de 13 ianuarie, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau au fost…

- O femeie dintr-un sat din Alba care a acrosat cu autoturismul un consatean aflat pe bicicleta a fost depistata de politisti sub influenta substantelor interzise, a transmis marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, citat de Agerpres. „La data de 9 ianuarie 2023, in jurul orei 20.00, politistii…