Bacău: Trei minori vor fi trimişi în judecată după ce au introdus un copil într-un tomberon Trei minori vor fi trimisi in judecata pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si lipsire de libertate, dupa ce au introdus un copil in varsta de 12 ani intr-un tomberon, in localitatea Parincea. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, comisarul Catalina Paduraru, a declarat, miercuri, ca fapta a fost comisa pe data de 11 aprilie 2022 iar sesizarea a fost facuta de tatal victimei. ‘Din cercetari a reiesit faptul ca, la terminarea orelor de curs, in timp ce minorul astepta autobuzul in statie, ar fi fost abordat de 4 elevi, cu varste cuprinse intre 13 si 15 ani, ulterior fiind inchis… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Certificatele de pregatire profesionala au fost eliberate atat pentru meserii cu risc mai redus de producere de accidente, dar si pentru meserii cu un risc ridicat, cum ar fi electrician sau lucrator in domeniul gazelor, spun anchetatorii. Masurile dispuse in cauza reprezinta o etapa a procesului penal,…

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata doi romani și doi cetațeni kazahi, care au ocupat funcții de conducere in cadrul companiei Rompetrol, pentru savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala.

- Cei trei tineri, o fata și doi baieți, din județele Arad și Bacau, vor fi judecați la Tribunalul Arad pentru omor calificat, talharie calificata și talharie calificata in forma continuata.

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuta” din Podul Turcului, dar a fost stins imediat de cadrele didactice, a informat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Ema Teres. „Incendiul s-a manifestat intr-o sala de clasa, la nivelul unei planse de polistiren. In urma evenimentului…

- La aproape 3 ani de cand un copil de 4 ani a decedat in urma anesteziei facute pentru o intervenție stomatologica, medicul și doi administratori ai clinicii la care lucra au fost trimiși in judecata. Cei trei barbați sunt cercetați pentru ucidere din culpa, scrie Agerpres. Ancheta deschisa in februarie…

- Argeș: Un medic și administratorii unei clinici stomatologice, trimiși in judecata pentru moartea unui copil In ziua de 29 decembrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești,…

- Politistii si procurorii argeseni au dispus trimiterea in judecata a unui medic anestezist, a administratorilor unei clinici dentare din Pitesti si a societatii comerciale aflate in spatele acestei clinici dupa ce, februarie 2020, un copil de patru ani a murit in urma unei anestezii. Ancheta a aratat…

- Procurorii DNA Bacau au dispus trimiterea in judecata a trei oameni de afaceri și a unei firme pentru frauda cu fonduri europene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…