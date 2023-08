Stiri pe aceeasi tema

- In județul Cluj, rata finala de promovare, inregistrata in cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea august 2023, dupa soluționarea contestațiilor, este de 34.25%, comparativ cu rata de promovare generata de rezultatele inițiale, 31.64%. Prin urmare, 249 de candidați, cu 19 mai mulți, fața…

- Ministerul Educației a publicat astazi, 25 august, pe site-ul dedicat http://bacalaureat.edu.ro/ , rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele Examenului Național de Bacalaureat in sesiunea august-septembrie 2023. Rezultatele au fost afișate atat pe pagina…

- Social Bacalaureat – sesiunea august 2023 / Rezultatele finale vor fi afișate marți, 29 august august 21, 2023 09:15 Primele rezultate din cadrul examenului național de bacalaureat – sesiunea august 2023 vor fi așate in data de 25 august (pana la ora 12:00) pe site-ul bacalaureat.edu.ro și in centrele…

- Rezultatele finale inregistrate in prima sesiune a examenului de bacalaureat 2023: 75% - rata de promovare dupa soluționarea contestațiilor The post Rezultatele finale inregistrate in prima sesiune a examenului de bacalaureat 2023: 75% – rata de promovare dupa soluționarea contestațiilor first appeared…

- Rata de succes la prima sesiune a Bacalaureatului 2023 a crescut, dupa contestații, cu 2,2%. Inca 2.758 de candidați au fost declarati promovati dupa finalizarea contestatiilor. Rezultate finale Bacalaureat 2023 Rezultatele finale obținute de elevi la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat…

- Social Au fost afișate rezultatele finale la Bacalaureat / Notele dupa contestații in Teleorman iulie 7, 2023 10:01 Cu puțin timp in urma, pe portalul bacalaureat.edu.ro, au fost afișate rezultatele finale la examenul de Bacalaureat 2023. Notele obtinute in etapa de solutionare a contestatiilor…

- Ministerul Educatiei va publica, vineri, rezultatele finale ale examenmului de Bacalaureat, dupa solutionarea contestatiilor. Ministerul Educatiei este asteptat sa anunte, vineri, rezultatele finale ale examenmului de bacalaureat, sesiunea de vara, dupa solutionarea contestatiilor. Rezultatele vor fi…

- Astazi, Ministerului Educației va publica rezultatele finale de la Evaluarea Naționala, dupa soluționarea contestațiilor. Inainte de contestatii, 76,2% dintre candidatii care au sustinut examenul au obtinut medii peste 5, procentul fiind mai mic decat in ultimii doi ani. Anul trecut, dupa solutionarea…