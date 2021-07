Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021) au fost afișate astazi, 9 iulie, in centrele de examen și pe site-ul dedicat www.bacalaurea.edu.ro. In judetul Bacau, rata cumulata de promovare (calculata dupa mediile finale obținute atat de absolvenții din promoția curenta, cat și de absolvenții […] Articolul BACALAUREAT 2021: 78,05% rata de promovare in prima sesiune – rezultate finale (dupa solutionarea contestatiilor) apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .