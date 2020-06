Stiri pe aceeasi tema

- BAC 2020, ziua a doua: proba obligatorie a profilului. A doua proba a examenului de Bacalaureat are loc miercuri, cand peste 155.000 de absolvenți ai clasei a XII-a dau testul la proba obligatorie a profilului. Din numarul total al candidatilor, 17.000 sunt elevi din Capitala. Astfel, elevii dau examen…

- EDU.RO SUBIECTE ROMANA BAC 2020. Potrivit calendarului de organizare și desfașurare a examenului de Bacalaureat, prima proba pe care o vor susține absolvenții de clasa a XII-a este proba scrisa la Limba și literatura romana. Examenul va incepe la ora 9.00, insa absolvenții de liceu trebuie…

- 2.446 de absolvenți de liceu din județ s-au inscris la Bacalaureat, 662 din promoțiile anterioare in Social / on 19/06/2020 at 11:07 / 2.446 de absolventi ai clasei a XII-a, din liceele din județ, s-au inscris pentru a sustine examenul de Bacalaureat in aceasta sesiune, conform situatiei centralizate…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca in acest moment nu exista o solutie precisa pentru ca elevii care au temperatura de peste 37.3 grade in ziua sustinerii examenului de Bacalaureat sa poata da examenul.Monica Anisie a afirmat ca se lucreaza la masuri, in colaborare cu Ministerul Sanatatii,…

- Calendar de organizare și desfașurare a examenului național de Bacalaureat 2020 a fost aprobat de Ministerul Educației, prin Ordinul de ministru 4.307, din 21 mai 2020, potrivit edupedu.ro . Bacalaureat 2020. Cand incep inscrierile? Potrivit noului Ordin adoptat de ministrul Educației Monica Anisie,…

- Monica Anisie, ministrul Educației, a anunțat ca BAC-ul se va desfașura in condiții speciale in comparație cu anii trecuți. Inscrierile pentru sesiunea de vara a Bacalaureatului 2020 se vor desfașura intre 25 – 29 mai 2020. Bacalaureatul va incepe direct cu probele scrise. Pentru susținerea examenului…

- Ministerul Educației a finalizat detaliile necesare organizarii examenului de bacalaureat din acest an, aproband și calendarul oficial al examenului. Potrivit ordinului de ministru, citat de edupedu.ro , inscrierea candidaților se va face in perioada 3-10 iunie, fiind urmata, in intervalul 1-17 iunie…

- Un numar de 7.617 elevi, adica 63,3% din totalul celor 11.958 de elevi participanti la un sondaj facut de Consiliul Natioan al Elevilor, sustin ca au facut cursuri online in perioada in care au fost inchise scolile din cauza masurilor de preventie a raspandirii pandemiei de coronavirus, scrie Edupedu.ro…