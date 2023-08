BAC 2023. Începe a doua sesiune. Aproape 35.000 de elevi înscriși Miercuri incepe a doua sesiune a examenului de Bacalaureat la care s-au inscris 33.900 de candidați, conform Ministerului Invațamantului. Conform datelor furnizate de inspectoratele scolare judetene, din totalul celor inscrisi, peste 22.600 de candidati provin din promotia anului 2023, iar aproximativ 11.300 de candidati sunt din promotiile anterioare. Probele scrise se vor desfașura in 137 de centre de examen, dupa urmatorul calendar: – 16 august: Limba si literatura romana – proba E.a); – 17 august: Proba obligatorie a profilului -proba E.c); – 18 august: Proba la alegere a profilului si specializarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 33.900 de candidati s-au inscris in vederea sustinerii examenului national de bacalaureat 2023 in a doua sesiune organizata in acest an. Conform datelor furnizate de inspectoratele scolare judetene, din totalul celor inscrisi, peste 22.600 de candidati provin din promotia anului 2023, iar aproximativ…

- Ministerul educației a transmis, luni, ca un numar de 91.246 de candidati au promovat sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2023, informeaza Agerpres.Rata de promovare se mentine la peste 70% pe ansamblul tuturor promotiilor, aceasta situatie inregistrandu-se pentru al doilea an la rand in…

- Afisarea rezultatelor examenului de bacalaureat, in centrele de examen si online, urmeaza sa aiba loc luni, pana la ora 12:00, dupa care pot fi depuse contestatiile, rezultatele finale fiind asteptate in 7 iulie. In 2022, rata de promovare la bacalaureat, inainte de contestatii, a fost de 73,3%,…

- Ministerul Educației a publicat un ghid cu sfaturi și informații pentru candidați Examenul de Bacalaurea 2023 incepe astazi cu probele scrise, prima fiind cea de Limba și literatura romana, potrivit Hotnews. Ministerul Educației a publicat un ghid cu sfaturi și informații, potrivit caruia accesul candidatilor…

- Luni incepe examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 27 iunie, se va desfașura proba obligatorie a profilului. Miercuri, 28 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializarii. Pe 29 iunie este examenul la limba…

- Peste 161.500 de absolventi ai clasei a VIII-a sustin luni prima proba a Evaluarii Nationale, cea de Limba si literatura romana. Aceasta va fi urmata de proba la Matematica, miercuri. De asemenea, proba la limba si Literatura materna este programata joi, 22 iunie, iar toate cele trei probe sunt scrise.…

- Contestatiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, in zilele de 28 iunie (in intervalul orar 16:00 - 19:00) si 29 iunie (in intervalul orar 8:00 - 12:00), anunta Ministerul Educatiei, in comunicatul de presa.Candidatii care depun sau transmit contestatiile completeaza,…

- Ministerul Educatiei a anuntat ca peste 161.500 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost inscrisi pentru a sustine Evaluarea Nationala, in perioada 19 iunie – 4 iulie. Prima proba la Limba si literatura romana va avea loc luni. Aceasta va fi urmata de proba la Matematica, miercuri. De asemenea, proba…