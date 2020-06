BAC 2020, rezultate în Timiș: 12 medii de 10 Au fost afișate rezultatele la Bacalaureat. In județul Timiș s-au inscris 4.984 candidați la examenul maturitații. Candidații din Timiș au obținut 12 medii de 10. Rezultatele le http://bacalaureat.edu.ro/Pages/JudetRezultMedie.aspx?jud=38Rezultatele sunt afișate fara a aparea numele și prenumele candidaților, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice – GDPR. Se pot depune contestații astazi, intre ... The post BAC 2020, rezultate in Timiș: 12 medii de 10 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

