Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera, feeria și frumusețea Sarbatorilor de Iarna a cuprins intreaga țara, intregul nostru oraș – ne bucura și ne incanta ochiul ornamentele, luminițele stralucitoare, strazile frumos luminate, parcurile pline de copii frumoși, Crangul Petrești impodobit de sarbatoare, magazinele, casele noastre,…

- Magia Sarbatorilor de iarna ajunge și la Dambovița Mall! Saptamana viitoare toți copiii sunt așteptați aici, pentru diverse activitați distractive. In perioada 19-22 decembrie, de la ora 17:30, sunt organizate ateliere creative in cadrul carora copiii vor invața sa realizeze decorațiuni tematice. Surpriza…

- Consiliul Județean pastreaza tradiția de a il ajuta pe Moș Craciun sa ajunga la copiii internați la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Astazi holurile spitalului au fost animate de prezența Moșului, incarcat cu daruri, dar și a colindatorilor. „In fiecare an, spiritul Sarbatorilor de iarna trezeste…

- N.D. Dupa doi ani de intrerupere, din cauza pandemiei, Primaria Ploiești organizeaza seria de acțiuni specifice Sarbatorilor de Iarna – ”Atelierele lui Moș Craciun”, care vor fi deschise, pana pe data de 16 decembrie a.c., in foaierul Teatrului ”Toma Caragiu”. In cadrul atelierelor menționate, sute…

- Pe internet circula de cativa ani o postare de care ar trebui sa tina cont si ajutoarele lui Mos Craciun, atunci cand pregatesc cadourile pe care le aseaza sub bradul de Craciun. De la inceputul lunii decembrie cu totii am fost cuprinsi de feeria Sarbatorilor de Iarna, cu tot ce presupune aceasta. De…

- Craciunul este o sarbatoare de care oricine se poate bucura. Copiii isi pregatesc listele de dorinte pentru Mos Craciun, iar adultii cauta cele mai avantajoase produse pentru a aduce bucurie pe chipurile celor mici. In aceasta perioada a anului este ideal sa iti pregatesti cadourile pentru cei dragi,…

- Nu doar Parcul Crang va fi atracția acestor sarbatori la Buzau, ci și Centrului Muzeal ”I.C. Bratianu” de pe bulevardul Nicolae Balcescu. Aici, Consiliul Județean va organiza un targ de Craciun, dar și alte activitați, printre care intalnirea cu Moș Craciun și cu traista lui, plina cu daruri pentru…

- Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania ajunge pentru prima data in Buzau Foto: Arhiva. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România ajunge astazi, pentru prima data, în Buzau, în incinta Centrului Muzeal I. C Bratianu. Evenimentul face parte dintr-un proiect de anvergura…