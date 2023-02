Stiri pe aceeasi tema

- Anastasia Ciofu are 12 ani, locuieste in comuna Sarata din judetul Bacau, iar marea sa pasiune este sa creeze pe tableta clipuri de desene animate in stilul manga. Pentru ca mama ei este politista, de multe ori temele care o inspira pe fetita vin chiar din activitatile sau campaniile desfasurate de…

- La Galeriile ALFA din Bacau a fost sarbatoare la sfarsitul saptamanii trecute. O sarbatoare a artei plastice, la care au fost invitati si au participat artisti, membri ai Uniunii Artistilor Plastici din Romania, prieteni ai artei, critici de arta, ziaristi, membri ai Filialei Bacau a Uniunii Ziaristilor…

- Accidentul mortal, de azi-dimineața, de la Moinești, a fost surprins pe imaginile inregistrate de o camera video a unei mașini aflate in trafic. VIDEO: Zenovica Tutuianu Articolul Accidentul de la Moinești a fost surprins pe o camera de mașina apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane!…

- S-a nascut la 21 decembrie 1722 in Poltava (Ucraina) si este revendicat deopotriva de Biserica Ortodoxa, care il praznuieste la 15 noiembrie pe „Sf. Cuv. Paisie de la Neamt”, si de literatura romana. Proba o dau lucrarile de informare: Dictionarul general al literaturii romane (2006) ii acorda o coloana…

- In stațiunea Slanic Moldova va fi marcata, sambata, 17 decembrie, aniversarea a 100 de ani de la nașterea medicului balneolog și fost director al stațiunii dr. Romulus C. Busnea (1922-1994). Evenimentul este organizat impreuna cu Primaria orașului Slanic Moldova, este intitulat „O viața dedicata semenilor”…

- Liga Zimbrilor la handbal masculin se pregatește sa-și ia „la revedere” de la 2022, iar CSM Bacau de la publicul propriu, care i-a fost și in acest sezon foarte aproape. Și, mai mult ca sigur, aproape ii va fi și sambata, cu incepere de la ora 18.30, la confruntarea din etapa a 15-a, cu CSM […] Articolul…

- Se știe ca internetul și rețelele sociale sunt mana cereasca pentru escroci. Dar, probabil ca nu toata lumea cunoaște acest adevar și credulii mai dau mari speranțe celor dispuși sa escrocheze. Metodele lor sunt multiple, iar unele chiar rafinate. Escrocii evolueaza și ei odata cu tehnologia. Imi aduc…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau a alocat, din 1996, o sala expozitionala numita „Colonel (r.) Ioan Dogaru” pentru a adaposti donatia de exceptie facuta de numismatul, medalistul si artistul plastic celebrat azi, 28 noiembrie 2022, la centenarul nasterii. A venit pe lume in satul Galbeni,…