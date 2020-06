Stiri pe aceeasi tema

- „Pe aripile vantului/”Gone With the Wind” s-a clasat pe primul loc in topul Amazon al celor mai bine vandute filme și programe de televiziune, la o zi dupa ce platforma HBO Max a WarnerMedia a retras temporar filmul din cauza „descrierilor...

- Furtuna tropicala Cristobal atinge sudul Statelor Unite. Opt tornade au fost raportate in acest weekend. Se estimeaza ca viteza vantului a atins o maxima de 168 de kilometri pe ora, pe tarm, potrivit Mediafax.Furtuna tropicala Cristobal a venit cu putere din Golful Mexicului pe masura ce s-a…

- In perspectiva zilei de 5 Iunie – Ziua Mondiala a Mediului Inconjurator, fiecare dintre noi ar trebui sa devenim din ce in ce mai constienti de importanta protejarii mediului inconjurator si de promovarea unui mod de viata cat mai sanatos si responsabil, mai constienti ca actiunile noastre pot avea…

- Intensificari ale vantului, ploi moderate cantitativ și precipitații mixte la munte. La munte, COD GALBEN și OD PORTOCALIU, pana maine seara! Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua informare meteorologica privind intensificari ale vantului, ploi moderate cantitativ și precipitații mixte…

- Discursul președintelui K Iohannis la semnarea acordului Min. Sanatații-OMS Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Omenirea se confrunta astazi cu o situație fara precedent, în fața careia suntem cu toții vulnerabili și care ne-a forțat sa ne adaptam rapid întreaga activitate. Marcam,…

- Ziua Mondiala a Sanatatii este o zi globala de constientizare a sanatatii sarbatorita in fiecare an la 7 aprilie, sub sponsorizarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii OMS , precum si a altor organizatii conexe, potrivit wikipedia.org. In 1948, OMS a organizat Prima Adunare Mondiala a Sanatatii. Adunarea…

- Mediul online devine tot mai prezent in viața fiecaruia dintre noi, indiferent de domeniul in care activam, pe masura ce restricțiile de a ieși din casa par deja o rutina. Iata ce putem vedea in mediul online incepand de azi.Cei mici pot urmari spectacolul „Craiasa Zapezii”, de la ora 18:00, pe pagina…

- In fiecare an, pe 22 martie, este sarbatorita Ziua Mondiala a Apei. Din cauza pandemiei de coronavirus, anul acesta, Administrația Bazinala de Apa Prut-Barlad prin Sistemele de Gospodarire a Apelor Botoșani, Iași, Vaslui și Galați marcheaza aceasta zi doar in mediul online. Anul acesta, tema este APA…