Stiri pe aceeasi tema

- Casieriile PPC Energie din judetele Timis, Caras–Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise miercuri, 1 Mai 2024, respectiv in intervalul 3-6 mai, in perioada Paștelui, zile... The post Casieriile PPC Energie (Enel) vor fi inchise in data de 1 Mai și in perioada Paștelui appeared first on Special Arad…

- O vorba din batrani spune „nu crede in minuni, bazeaza-te pe ele”! Așa minunile se intampla. O minune dumnezeiasca este locul numit Izvoarele de Leac, din satul Valcele, comuna Merisani, din Argeș. Biserica Izvoarelor de Leac este mai degraba un complex de izvoare, troite si mici capele ortodoxe intins…

- Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) organizeaza ședința Consiliului Național, dedicata alegerilor locale și europarlamentare din 2024. UPDATE 12:30 Fostul comandant al Academiei Tehnice Militare, gen. (r) Cristian Barbu, deschide lista candidaților PUSL la europarlamentare. E urmat de Lia Ardelean…

- ADVERTORIAL. Inca un acoperiș gratuit pe care l-am facut, ca parte din concursul IsoRihner din luna noiembrie. De data aceasta lucrarea a fost facuta in județul Timiș, pentru domnul Rusu Marcel din Sanandrei. Prin acest concurs s-a oferit ca și premiu izolarea unui acoperiș de pana la 120 mp cu celula…

- „Somnul ratiunii naste monstri”, spune pictorul spaniol Francisco Goya, iar monstrii au si chip, chiar in judetul Timis. Aproape o suta de morminte au fost profanate de oameni fara Dumnezeu, de monstri cu chip de om. Azi, in jurul orei 12:30, polițiștii Secției 10 Rurale Faget au fost sesizați cu privire…

- Pompierii din Capitala au avut pana la aceasta ora 68 de intervenții, din cauza vantului puternic care a dus la caderea mai multor unor copaci sau stalpi.Liniile de transport 16,36 si 5 au fost blocate, dupa ce un copac a cazut langa tramvaiul 36, spre disperarea calatorilor."L-am vazut cum a cazut…

- Colectarea gratuita a deșeurilor voluminoase in Zona 0 Ghizela, a județului Timiș – incepe cea de-a doua campanie trimestriala organizata de RETIM și ADID Timiș din anul 2024. RETIM impreuna cu ADID Timiș organizeaza o noua campanie...