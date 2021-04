Azi se sărbătorește Sfântul Gheorghe, unul dintre cei mai importanți sfinți. Ce e bine să facem astăzi Sfantul Mare Mucenic Gheorghe este unul dintre cei mai importanți sfinți in calendarul creștin-ortodox. El se sarbatorește, in fiecare an, la 23 aprilie. Sfantul Gheorghe este cel care a ales sa-si marturiseasca public credinta crestina. S-a inrolat in armata romana si, parcurgand ierarhia militara, Sfantul Gheorghe s-a facut remarcat prin faptele de arme. In ciuda decretului impotriva crestinilor, emis de Diocletian in 303, Sf. Gheorghe a ales sa-si marturiseasca public credinta crestina. Din ordin imperial, sfantul a fost intemnitat si supus torturii pentru a-si renega credinta. Loviri cu sulita,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

