Azi s-a semnat contractul! Vom avea metrou până la Aeroportul Otopeni Cea mai buna veste a momentului a fost data astazi de directorul general al Metrorex, Mariana Miclauș. Aceasta a anunțat ca din anul 2027 vom putea circula cu metroul pana la Aeroportul Otopeni. Contractul semnat astazi va lega statia Tokyo de Aeroportul Otopeni. Pe M6 vor circula 12 trenuri, care vor fi cumparate in perioada urmatoare. Metrorex a semnat, marti, 2 mai 2023, contractul care are ca obiect ”Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda. (Magistrala 6 – 1 Mai – Otopeni). Proiectare si executie lucrari structura de rezistenta pentru Lotul 1.2: Tokyo – Aeroport… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

