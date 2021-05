In Duminica Invierii se oficiaza dupa-amiaza Vecernia Pascala numita și “Vecernia Dragostei” in cadrul careia este citita Evanghelia in 12 limbi (greaca, ebraica, armeana, germana, latina, spaniola, rusa, italiana, finlandeza, franceza, engleza, romana). Pericopa cuprinde versetele de la 19 la 25 din capitolul al XX-lea din Evanghelia dupa Ioan. Citirea Sfintei Evanghelii in 12 limbi are o semnificație aparte prin faptul ca se arata ca Hristos Cel Inviat a venit sa invieze toate popoarele lumii. Toate au fost chemate la inviere, restaurare ființiala și impartașire cu bunatațile cele din Imparația…