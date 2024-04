Azi încep depunerile de candidaturi pentru alegerile locale Partidele politice, aliantele, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti vor putea, incepand de astazi pana pe 30 aprilie, ora 23:59, sa depuna la birourile electorale candidaturile pentru alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din 9 iunie. Tot astazi incepe perioada de inregistrare a aliantelor electorale la alegerile locale. Potrivit unei hotarari a Biroului […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

