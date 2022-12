Azi este Sfântul Nicolae, ziua darurilor şi a activităţilor caritabile Ziua de 6 decembrie este ziua Sfantului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, considerat ocrotitorul copiilor, in special al celor saraci, dar si al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemaritate si al celor acuzati pe nedrept. Cu o seara inainte, pe 5 decembrie, copiii isi lustruiesc ghetutele, asteptandu-l pe Mos Nicolae, care va trece pe la ei sa le aduca daruri. Luni, 6 decembrie, Biserica il pomeneste pe Sfantul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cinstit de toata crestinatatea, pentru ca este sfantul iubirii. A fost un om de o foarte mare cultura teologica,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei de 6 decembrie:OrtodoxeSfantul Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, facatorul de minuniGreco-catoliceSf. Aep. Nicolae de la Mira Lichiei, facatorul de minuniRomano-catoliceSf. Nicolae, ep.Sfantul Ierarh Nicolae, arhiepiscop al Mirelor Lichiei, este pomenit de Biserica in ziua…

- Ziua Sfantului NicolaePe 6 decembrie in fiecare an ne bucuram de una dintre cele mai asteptate sarbatori, ce a Sfantului Nicolae, un sfant crestin care le aduce daruri copiilor.Inaintea acestei zile, copiii, in special in Europa, aseaza pantofi sau cizme speciale de Sfantul Nicolae in fata semineelor…

- Sfantul Nicolae, cunoscut și drept „Facatorul de minuni”, este sarbatorit de crestini pe data de 6 decembrie. Este unul dintre cei mai importanți sfinți romani, de aceea e bine sa aflați care este cea mai puternica rugaciune catre Sfantul Nicolae. Sfantul Nicolae a trait la sfarsitul secolului al…

- Șefa unei organizații din Turcia a fost reținuta pentru ca a cerut o ancheta pentru acuzațiile potrivit carora armata turca a folosit arme chimice impotriva militanților kurzi. Ea este suspectata de raspandirea propagandei teroriste și de insultarea Turciei, potrivit procurorilor, citați de BBC.…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Istanbulul a devenit pentru Alin-Gabriel Amariei, 14 ani, a doua casa. Un oraș in care ajunge anual de cel puțin doua ori. Și nu pentru…

- Ankara se așteapta ca președinții Rusiei și Turciei, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan, sa se intilneasca la Astana pe 12 octombrie, in marja summit-ului Conferinței privind interacțiunea și masurile de consolidare a increderii in Asia (CIMCI), transmite AFP. Reprezentantul președintelui turc Ibrahim…

- Ministerul de Externe al Turciei l-a convocat marți pe ambasadorul Germaniei la Ankara, dupa ce vicepreședintele Bundestagului l-a comparat pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan cu un „șobolan de canalizare”. „Condamnam in termenii cei mai fermi declarațiile jignitoare facute de Wolfgang Kubicki,…

- Turcia este singura țara care dorește sa puna capat conflictului din Ucraina și depune eforturi pentru acest lucru, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al președintelui Turciei, Ibrahim Kalin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…