Azi e Ziua Națională Constantin Brâncuși! Se împlinesc 146 de ani de la nașterea marelui sculptor Ziua Brancusi, zi dedicata marelui sculptor roman Constantin Brancusi, este sarbatorita an de an la data aniversarii sale, respectiv la 19 februarie. Personalitate marcanta in miscarea artistica a veacului al XX-lea si unul dintre cei mai mari sculptori ai acestei perioade, Constantin Brancusi face parte dintre artistii de seama care au modificat gandirea plastica, avand o contributie esentiala in transformarea sculpturii traditionale in sculptura moderna, se arata intr-un documentar Agerpres.ro. Criticul de arta Mircea Deac aminteste, in volumul „Constantin Brancusi” (Editura Meridiane, 1966),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 19 februarie: Ziua Brancuși. Personalitatea marelui sculptor roman, celebrata la nivel național. Viața și creațiile sale Personalitatea marelui sculptor roman Constantin Brancusi este omagiata, la nivel national, incepand din 2016, printr-o zi dedicata. In 19 februarie este Ziua Brancusi, sarbatorita…

- Astazi se implinesc 146 de ani de la nașterea marelui Brancuși, iar cuvintele sunt poate de prisos. Din anul 2016, la 19 februarie, se sarbatoreste Ziua Brancusi, pentru a marca data nasterii marelui sculptor roman, respectiv 19 februarie 1876. Propunerea legislativa privind instituirea acestei zile…

- Propunerea legislativa a USR de modificare a Legii educatiei nationale prin care sa fie interzisa renuntarea voluntara la titlul de doctor a primit, marti, raport de respingere in Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor, precizeaza un comunicat al formatiunii, citat de Agerpres. Proiectul prevedea…

- Scriam, in 2019, despre ”performanțele” primului președinte pe care Romania il are dintr-o minoritate etnica și religioasa. Constatam, in articolul de atunci, ca președintele ales al Romaniei, Klaus Iohannis, cel care a jurat pe Constituție și Biblie ca “Jur sa respect Constitutia si legile tarii……

- Lidera opozitiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, a denuntat marti o ''razbunare'' a regimului lui Aleksandr Lukasenko, dupa condamnarea sotului ei, Serghei Tihanovski, la 18 ani de inchisoare, la capatul unui proces controversat. ''Sotul meu, Serghei Tihanovski, este condamnat la 18 ani de inchisoare.…

- Studenții vor avea acces gratuit la toate bibliotecile universitare din țara. Inițiativa legislativa aparține mai multor parlamentari USR. Studentii din invatamantul superior de stat vor avea acces gratuit la toate bibliotecile universitare si bibliotecile central universitare, a decis, luni, plenul…

- "Oamenii și-au dat seama ca ceea ce impune, ca rang, funcția de președinte, nu se regasește in ceea ce face Klaus Iohannis. Romanul este isteț, are niște instincte, pe care poate ca uneori le folosește in mod greșit, dar are abilitatea de a ghici ce fel de om este cel care li se adreseaza. Astfel, ei…