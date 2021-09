Azi e Înălțarea Sfintei Cruci. Lucruri bine de făcut, la ceas de mare sărbătoare Ziua Crucii este denumirea populara a sarbatorii ortodoxe de azi – “Inaltarea Sfintei Cruci”. In aceasta zi se considera ca pamantul, deschis pentru plante, reptile si insecte la Alexii (17 martie), se inchide, cele doua sarbatori marcand, in Calendarul Popular, doua anotimpuri: vara si iarna. Ziua Crucii este data ce vestește sfarsitul verii si inceputul toamnei. Principalele obiceiuri si practici de schimbare a anotimpului calduros (vara) cu unul rece (toamna) sunt concentrate in jurul echinocțiului de toamna si se manifesta cu ocazia unor sarbatori religioase sau populare ce ating maximul la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

