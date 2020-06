AZI: canicula in sud și sud-est si 15 județe sub cod galben de ploi torențiale. ANM a emis, marți, o informare meteo de canicula pentru sudul și sud-estul țarii, apoi și pentru vestul Romaniei, in vigoare pana miercuri seara. Marți, 15 județe intra sub cod galben de ploi torențiale și vijelii, pana la ora 20.00. Vremea va fi calduroasa, izolat caniculara, marți in regiunile sudice și sud-estice, unde temperaturile maxime se vor incadra intre 33 și 36 de grade, iar miercuri și in cele vestice, unde vor fi maxime termice cuprinse, in general, intre 32 și 34 de grade. Mai ales in zonele de campie…