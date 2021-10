Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis are luni, la Palatul Cotroceni, consultari cu reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare, in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de prim-ministru. Consultarile vor avea loc dupa urmatorul program: • Ora 12:00 – Partidul Național Liberal (PNL); • Ora…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, spune ca social-democrații vor lua luni dimineața o decizie cu privire la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, insa, cel mai probabil nu vor merge la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru. „Vrem sa vedem ce vrea presedintele”, a declarat…

- Liberalii il propun din nou pe Florin Cițu pentru funcția de premier. Acesta este mandatul pe care conducerea PNL l-a dat delegației care va merge luni la consultarile de la Cotroceni. Decizia a fost luata in unanimitate, joi seara, de Biroul Executiv National și va fi, luni, in sedinta Biroului Politic…

