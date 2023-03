Azi, 03 martie a.c, are loc Reuniunea Comitetului Onorific al Global Ties din SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis ca pana in anul 2050 sa fie reduse drastic toate emisiile de CO2, pana la nivelul la care natura poate absorbi ceea ce producem. Industriile din toata lumea sunt nevoite sa ia masuri in acest sens, iar domeniul construcțiilor, cu toate nișele implicate in aceasta activitate,…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua o vizita in Polonia, in perioada 20-22 februarie, si va participa la o reuniune in Formatul "Bucuresti Noua" (B9), a anuntat vineri seara Presedintia de la Washington.

- FBI a perchezitionat, in noiembrie, fostul birou privat al presedintelui Joe Biden la Washington, dupa ce echipa acestuia a notificat Arhivele Nationale ca a gasit acolo documente clasificate, potrivit unui oficial al Departamentului de Justitie, citat de CNN. Oficialul american a declarat ca nu a fost…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a purtat discuții cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi și cu ministrul de externe Sameh Shoukry luni (30 ianuarie) in timpul unei vizite de trei zile in Orientul Mijlociu, care are loc in timpul unei izbucniri a violenței dintre Israel și palestinienii…

- Acest compromis ar rezolva un dezacord transatlantic cu privire la tancuri care ameninta sa deschida o falie in randul aliatilor, pe masura ce razboiul se apropie de sfarsitul primului sau an.Schimbarea pozitiei SUA vine in urma unei convorbiri telefonice care a avut loc la 17 ianuarie intre presedintele…

- "Departamentul de Justitie a intrat in posesia unor documente (...) relevante pentru investigatia sa, inclusiv sase elemente constand in documente" clasificate, in timpul unei perchezitii, vineri, in resedinta presedintelui, a anuntat avocatul Bob Bauer.Aceasta noua descoperire este facuta publica in…

- Astfel, diplomatul american Kathleen Kavalec urmeaza sa depuna juramantul inainte de a intra oficial in post. Kavalec ocupa in prezent funcția de șef al misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa in Bosnia și Herțegovina. Anterior, a ocupat funcția de subsecretar adjunct in cadrul…

- Un libian suspectat ca a asamblat si programat bomba din atentatul de la Lockerbie din Scotia, din 1998, cand au murit 270 de persoane, a fost plasat in detentie in SUA, au transmis duminica autoritatile scotiene, dar si oficiali judiciari americani, relateaza AFP si Reuters. „Familiile victimelor atentatului…