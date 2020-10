Azerbaidjanul preia controlul asupra unor părţi din Nagorno-Karabah (DPA) Azerbaidjanul a cucerit mai multe localitati din Nagorno-Karabah in conflictul cu Armenia asupra regiunii locuite de o majoritate armeana, au anuntat miercuri ambele parti si autoritatile regionale, citate de agentia DPA. Azerbaidjanul a reusit sa mute frontul mai adanc in regiunea aflata in conflict, a declarat intr-un comunicat Arayik Harutyunyan, liderul regional al Nagorno-Karabah. Armata armeana a confirmat ca fortele azere au reusit sa preia controlul mai multor zone, marcand prima recunoastere oficiala a Erevanului asupra avansarii adversarului, noteaza agentia germana de presa. Presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

