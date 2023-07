Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat rus a ales sa se sinucida decat sa revina pe frontul din Ucraina, cand era pe cale sa fie trimis inapoi acolo, dupa un concediu de cinci luni. Mai multe surse mass-media au informat despre cazul militarului, inclusiv Radio Liberty si Radio Swoboda. Pe 21 mai, Alfred Galimov s-a intors la apartamentul…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a avertizat, intr-o publicatie guvernamentala de la Moscova, ca actuala confruntare cu Occidentul va dura "decenii", iar conflictul cu Ucraina ar putea deveni "permanent", semnaleaza luni agentia Reuters, preluata de Agerpres.

- Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata ca a intrat in…

- Presedintele Joe Biden i-a invitat pe omologii sai japonez si sud-coreean la o noua intalnire la Washington, dupa ce au discutat la Hiroshima, in marja summitului Grupului celor 7 (G7), a declarat un inalt oficial american, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Grupul OPEC+ (compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori mondiali de titei) nu vede necesitatea unor noi reduceri ale productiei, in pofida cererii chineze mai scazute decat se estima, a afirmat joi vicepremierul Rusiei, Alexander Novak, transmite Reuters.

- Kazahstanul a intensificat exporturile de petrol care ocolesc Rusia, in primul trimestru al anului 2023, incercand sa-si reduca dependenta de vastul sau vecin, au aratat date obtinute de la surse din industrie si Refinitiv, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Polonia si Ungaria au decis sa interzica importurile de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, au declarat sambata cele doua guverne, dupa ce o avalansa a ofertei a redus preturile in intreaga regiune, informeaza Reuters, citeaza Agerpres.

- Europa cumpara din ce in ce mai multa motorina din India. Insa combustibilul este produs din petrol rusescPotrivit datelor publicate de Reuters in martie, New Delhi a cumparat de la Moscova 1,6 milioane de barili pe zi , in scadere de la 70.000 din martie 2022. Rusia a devenit astfel primul furnizor…