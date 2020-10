Azerbaidjanul a bombardat poziții din Armenia, conflictul din Nagorno Karabah se intensifică Azerbaidjanul a anunțat miercuri ca a bombardat poziții de lansare a rachetelor aflate pe teritoriul Armeniei, o premiera care stârnește noi temeri legate de escaladarea conflictului din enclava separatista Nagorno Karabah, scrie AFP.



Pentru a cincia zi consecutiv, și în ciuda apelurilor Moscovei și puterilor occidentale, încetarea focului negociata în Rusia și care ar trebui sa fie în vigoare de sâmbata ramâne litera moarta.



Pentru prima oara, armata azera a anunțat ca a bombardat "sisteme de lansare de rachete" amplasate în

