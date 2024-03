Azerbaidjan, gazda COP29, intenționează să își îmbunătățească obiectivele privind clima Azerbaidjanul, gazda discuțiilor din acest an ale ONU privind schimbarile climatice, spera sa iși imbunatațeasca obiectivul de reducere a emisiilor la timp pentru acest eveniment, a declarat joi viitorul președinte al summitului COP29, scrie reuters.com. Economia Azerbaidjanului se bazeaza pe petrol și gaze, iar obiectivul sau actual - reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 35 % pana in 2030 și cu 40 % pana in 2050 fața de nivelurile din 1990 - este departe de nivelul net zero pe care oamenii de știința spun ca lumea trebuie sa-l atinga pana in 2050 pentru a evita cele mai grave efecte… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

