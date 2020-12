Azalis a deschis la Craiova cea mai modernă benzinărie Rompetrol din Oltenia Azalis a deschis ieri in Craiova cea mai moderna benzinarie Rompetrol din Oltenia. Situata pe bulevardul Romanescu, statia are atat spatii pentru spalatorie automata, cat si un spatiu comercial. 1 de 17 1,2 milioane de euro este suma investita de patronul Azalis, Cristian Berceanu, care spune ca ideea i-a venit in urma cu trei ani. „Ideea deschiderii acestei statii mi-a venit in urma cu trei ani la cererea oamenilor care locuiesc aici in zona si a firmelor care au sediul in aceasta parte a orasului. A fosta ceva firesc, o necesitate pentru locuitorii din aceasta zona. Este a opta statie Rompetrol… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

