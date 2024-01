Avram Gal: Angajamentele mele sunt… Dragi cetațeni ai municipiului Campia Turzii, in calitate de candidat la funcția de Primar pentru alegerile din anul 2024, imi doresc sa impartașesc cu dumneavoastra viziunea și angajamentele mele, pentru construirea unui viitor mai prosper și mai sigur pentru comunitatea noastra. Orașul nostru, Campia Turzii, cu istoria și tradițiile sale pe care le cunoaștem atat de bine, este locul unde fiecare colț de strada are o poveste de spus. Aceste povești, impreuna cu dorințele și aspirațiile noastre, formeaza temelia pe care imi doresc sa construim impreuna viitorul Campiei Turzii. Un viitor in care… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

- Intr-un act de maiestrie administrativa rar intalnit, Spitalul “Dr. Cornel Igna” din Campia Turzii ne ofera o noua lecție despre cum sa acumulezi un excedent bugetar impresionant de 1,5 milioane de lei. Acest munte de bani, un simbol al economisirii excesive, zace nefolosit, demonstrand o abilitate…

- Directorul complexului muzeal "Conacul Balioz", scriitorul, directorul teatrului pentru copii "Ivancea-buff" Mihail Potorac, prin intermediul portalului Noi.md, i-a felicitat pe toți locuitorii țarii noastre cu Anul Nou, dorindu-le pace, sanatate și noroc. "Dragi oameni! Va doresc pace, sanatate și…

- Cinci sute de copii din comuna Caianu Mic au primit miercuri, 6 decembrie, de Sfantul Nicolae, cadouri din partea Moșului, a anunțat primarul Paul Știr. „Incepand de la cei mai mici de gradinița și pana la cei mai mari de clasa a VIII-a, toți preșcolarii de la Gradinițele cu program normal din Caianu…

- Dragi cetațeni ai Campiei Turzii, Cu ocazia praznicului Sfantului Andrei, Apostolul credinței și ocrotitorul Romaniei, transmit cele mai calde ganduri și urari de bine fiecaruia dintre voi. Acest moment sfant

- Mesaje, SMS-uri și urari de Sfantul Andrei 2023. Transmite-le un gand celor dragi. Sfantul Andrei este sarbatorit anual la data de 30 noiembrie. Daca ai pe cineva drag care poarta numele de Andrei, sau de Andreea, atunci nu uita sa ii transmiți un gand frumos. Iata cateva idei de mesaje, SMS-uri, dar…

- In anul 2023 s-au finalizat lucrarile de asfaltare și introducere a apei și a canalizarii in comuna Lozna. DJ 109E s-a finalizat cu șase luni inainte de termen. In paralel, primarul Alin Pocol și echipa sa de consilieri au finalizat și alte proiecte importante menite sa aduca un plus de confort cetațenilor…

- Dragi cetațeni și participanți la trafic, dorim sa va informam ca incepand din aceasta seara se va demara procesul de modernizare a carosabilului in sensul giratoriu din Piața Romana din Turda. Modernizarea se va desfașura in doua etape, incepand cu exteriorul sensului giratoriu. In prima etapa, circulația…

- Matzele negre, componentele lotului Rugby Club Venus RIFIL 1991, au participat pe data de 14 octombrie 2023, la Doljești, la Caravana de toamna Bucurie in Mișcare 2023, proiect ce se desfașoara pana pe 31 octombrie in 23 de localitați din Romania. Evenimentul este organizat de Kaufland Romania in parteneriat…