Avorturile, FINANȚATE din fonduri publice. Premieră în SUA după 45 de ani Mai exact, este vorba despre ”amendamentul Hyde”, care, din 1976 pana in prezent, a fost prezent in toate bugetele. Amendamentul a fost adoptat dupa celebra hotarare a Curții Supreme a Statelor Unite ”Roe versus Wade”, care, in 1973, a recunoscut dreptul femeilor de a avorta.Potrivit dispoziției respective, finanțarea avorturilor prin sistemul public de asigurari de sanatate Medicaid, destinat majoritații americanilor, este permisa doar in cazuri de viol, incest sau daca viața mamei este pusa in pericol. Contribuabilii care se opun avortului nu vor sa iși vada taxele folosite pentru finanțarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

