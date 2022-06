Avortul spontan, încă o posibilă consecință a caniculei Potrivit unui studiu recent realizat la Universitatea din Boston, in perioadele caniculare crește riscul de avort spontan. Avortul spontan afecteaza un numar considerabil de femei. Se estimeaza ca 15% din sarcini eșueaza intr-un avort in primele cini luni. Este un eveniment traumatizant pentru ambii parinți a carui cauza nu a fost pe deplin identificata. Un avort spontan izolat nu are consecințe asupra sarcinilor viitoare, dar la un numar mic de femei acest episod se poate repeta. Vorbim ca acestea sunt cronice cand se succed trei avorturi inainte de saptamana a 14-a. Cercetatorii de la Universitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

