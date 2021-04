Stiri pe aceeasi tema

- Procurori federali din Manhattan au efectuat, miercuri, perchezitii in locuinta si la biroul lui Rudolph Giuliani, fost primar al orasului New York si avocatul personal al fostului presedinte Donald Trump, in cadrul unei investigatii privind presupuse contacte cu Ucraina. Anchetatorii au sechestrat…

