Stiri pe aceeasi tema

- Elevii vor ca premierul Viorica Dancila sa-și ceara scuze pentru declarațiile facute. Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a condamnat afirmațiile facute de prim-ministru care a spus ca „Nu suntem la scoala ca sa vina domnul profesor si sa ia elevii de urechi”. Aceste declarații „promoveaza public…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a cerut scuze comunitatilor evreiesti, dupa ce a declarat, joi la Bacau, ca „cine stie ce intelegeri secrete face cu evreii” presedintele PSD Liviu Dragnea, in cadrul vizitei din Israel. „Nu stiu pe ce se bazeaza aceste critici, in afirmația mea nu am folosit…

- Deputatul PNL, Ovidiu Raetchi, a transmis, vineri, o scrisoare deschisa ministrului de Interne, Carmen Dan, in care i-a solicitat sa isi ceara scuze public dupa ce Jandarmeria a amendat un cetatean surdo-mut care ar fi scandat lozinci anti-PSD cu ocazia congresului partidului.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL privind neconstitutionalitatea legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR Kelemen Hunor sa isi ceara scuze.

- Rihanna a acuzat aplicatia Snapchat ca a ridiculizat in mod „intentionat“ victimele violentei domestice, iar stocurile la bursa ale companiei au scazut cu sute de milioane de dolari, dupa controversa iscata in mediul online.