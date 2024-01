Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul fostului primar al comunei prahovene Gura Vadului, Adrian Georgescu, a declarat, marti, ca nu exclude varianta unei maini criminale in cazul incendiului de la Ferma Dacilor, precizand ca si-a sfatuit clientul sa nu dea declaratii la acest moment.

- Fostul si actualul primar ai comunei Gura Vadului, dar si un functionar al administratiei locale sunt vizati de perchezitiile efectuate, marti, de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova in dosarul deschis in urma incendiului de la complexul turistic Ferma Dacilor, potrivit unor surse AGERPRES.

- Polițiștii au audiat mai mulți angajați ai Fermei Dacilor, dar și rude ale persoanelor decedate. La Poliția orașului Mizil a ajuns și Cornel Dinicu, barbatul care spunea ca este patronul locației, deși numele sau nu apare in documentele firmei care administreaza pensiunea din Tohani.

- Anchetatorii iau in calcul mai multe pozibile cauze ale incendiului de la Ferma Dacilor. Varianta 1: focul a pornit de la sistemul de incalzireLa mansarda ar fi existat mai multe aparate de incalzire pentru ca pensiunea ar fi avut probleme cu centrala. Dupa ce s-ar fi supraincalzit, ar fi izbucnit incendiul. Varianta…

