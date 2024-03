Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu ingrozitor s-a produs, luna trecuta, la un bloc in Valencia. S-a soldat cu 10 morți, printre care și doua romance. Anchetatorii au stabilit acum cauza exacta a incendiului. Iata de la ce a pornit totul și cine este de vina pentru aceasta tragedie uriașa!

- O casa din Șanț a fost mistuita de flacari, noaptea trecuta. A ars acoperișul imobilului, precum și anexele gospodarești. Incendiul a izbucnit inainte de miezul nopții, cu flacarile luptandu-se pompierii militari de la stația Singeorz-Bai, precum și SVSU Șanț, localnici și chiar primarul comunei. Potrivit…

- Incendiu puternic in Delta Vacarești, din București. Pompierii intervin joi dupa amiaza cu 8 autospeciale de stingere.„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs in Delta Vacarești, care se manifesta pe o suprafața de 1,5 hectare. Acționeaza 8 autospeciale de stingere. Sunt posibilitați de…

- La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta in camera serverelor și exista pericol de propagare la intregul nivel."Dupa efectuarea recunoașterii, s-a acționat cu trei linii de intervenție pentru izolarea și lichidarea incendiului. Nu au fost gasite persoane ranite sau intoxicate cu…

- Un incendiu s-a produs la un tren in care se aflau 33 de calatori, in judetul Bistrita-Nasaud. CFR anunta ca traficul feroviar este blocat intre statiile Mogoseni si Beclean pe Somes. CFR Calatori anunta ca incendiul a afectat doua vagoane din compunerea trenului IR 1830 Galati – Cluj Napoca. In momentul…

- Acoperișul unei case s-a facut scrum seara trecuta dupa un incendiu izbucnit la o locuința particulara din Iara. Acoperișul casei a ars in totalitate pe o suprafața de aproximativ 200 mp. La fața locului au acționat atat pompierii de la Detașamentul Turda cat și cei de la Garda Baișoara. Pompierii au…

- Expertiza care va stabili cauza exacta a incendiului de la Ferma Dacilor. Cornel Dinicu ramane in arest preventivO expertiza fizico-chimica urmeaza a stabili cauza exacta a incediului de la Ferma Dacilor. Patronul pensiunii din Prahova, in care opt oameni au murit in a doua zi de Craciun, da vina…

- Acoperișul unei case din comuna Salva a fost afectat miercuri de un incendiu, care a izbucnit din cauza unui scurt-circuit electric. Pompierii militari nasaudeni au intervenit astazi la un incendiu izbucnit la o casa de locuit, in regim de inalțime parter plus etaj, in localitatea Salva. Potrivit ISU…