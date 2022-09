Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul acuzat de uciderea iubitei sale ramane in arest. Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat ieri decizia Curtii iesene de Apel privind prelungirea masurii de arestare preventiva a lui Sebastian Felecanu. Intr-un dosar separat, magistratii au respins si cererea acestuia de inlocuire a arestului…

- Indolenta unui functionar a fost adusa ca argument in instanta in favoarea fostului sef. Fostul primar al comunei Oteleni a cerut anularea ordinului prefectului prin care fusese demis invocand faptul ca secretarul Consiliului Local a intarziat redactarea unui referat. Argumentul a fost respins fara…

- Avocatul acuzat de uciderea iubitei sale ar putea ramane in arest cel putin pana la mijlocul lunii viitoare. Magistratii Curtii de Apel au admis ieri propunerea Parchetului corespunzator de prelungire a masurii arestarii preventive a avocatului Sebastian Felecanu. Daca decizia nu va fi contestata,…

- In prima jumatate a anului, numarul de negocieri dintre consumatori și banci a crescut cu aproximativ 40% fața de aceeași perioada a anului trecut, in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Reducerea ratelor, trecerea de la ROBOR la IRCC, incheierea proceselor…

- Avocatul Sebastian Felecanu a decis sa conteste decizia magistraților cea de a-l aresta preventiv pentru 30 de zile. Dosarul va ajunge la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Judecatorii au incuviințat cererea procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel din Iași pe 16 iulie, Felecanu…

- Calin Popescu-Tariceanu a fost achitat definitiv, luni, de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul in care a fost acuzat de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale. Fostul presedinte al Senatului a fost acuzat de Parchetul General in legatura cu mentinerea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este acuzat de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale, in legatura cu mentinerea in functie a unui senator incompatibil.…

- Fostul judecator CSM,Toni Neacsu, a anuntat ca un complet al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a sesizat Curtea Constitutionala, cu privire la OUG prin care a fost modificat articolul referitor la intreruperea prescriptiei din Codul Penal pentru punerea in acord cu decizia CCR.