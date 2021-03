Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a explicat vineri ce se intampla daca ai facut prima doza a vaccinului AstraZeneca, dupa ce mai multe țari inclusiv Romania au suspendat temporar vaccinarea cu acest ser din cauza unor reacții grave raportate in alte state. Vezi și: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea, propune concedierea…

- "Criza sanitara, efectele sale sociale si economice ne arata din nou, asa cum istoria ne-a dovedit in repetate randuri, ca doar impreuna putem depasi cu bine aceasta perioada, dar, totodata, evidentiaza vulnerabilitatile pe care le aduc intoleranta: discursul bazat pe ura si discriminare, xenofobia…

- Ordonanța de urgența pentru inghețarea pensiilor, taierea subvențiilor de care beneficiaza studenții și pentru taierea voucherelor de vacanța a primit aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social. Motivarea Consiliului Economic și Social Neacordarea voucherelor de vacanța constituie o forma…

- ”In sedinta de guvern de astazi a fost aprobata ordonanta de urgenta prin care prefectii devin demnitari. (…) Este un proiect care a fost asumat de catre coalitia de guvernare prin programul de guvernare, iar astazi am aprobat aceasta ordonanta de urgenta (…) Nu este politizare a funcției, este o reașezare…

- Deputatii si senatorii au finalizat sesiunea de vot, miercuri, cu privire la programul de guvernare si lista ministrilor Guvernului condus de premierul desemnat, Florin Citu. Votul a fost secret cu bile si s-a acordat atat pentru programul de guvernare, cat si pentru lista ministrilor.…

- Deputatii si senatorii au inceput sa isi exprime votul, miercuri, in plenul reunit al Parlamentului, cu privire la programul de guvernare si lista ministrilor Guvernului condus de premierul desemnat, Florin Citu. Votul este secret cu bile si se acorda atat pentru programul de guvernare, cat si pentru…

- - FLORIN CITU: Ne vedem maine iarasi, aceleasi echipe, iarasi toata ziua discutam pe programul de guvernare / Orban: Ca obiectiv avem sa finalizam programul de guvernare cel mai probabil in cursul zilei de luni astfel incat sa fim pregatiti ca, in cazul in care presedintele Romaniei declanseaza consultarile…

- Premierul propus Florin Citu a anuntat sambata seara, la finalul negocierilor PNL- USR PLUS-UDMR, ca duminica sau luni cel tarziu va fi terminat programul de guvernare, in cursul zilei de sambata discutandu-se despre finante, fonduri europene si digitalizare, iar duminica se va discuta despre sanatate…