- Executivul a adoptat in ședința de joi, 28 decembrie 2023, actul normativ necesar prelungirii cu trei luni a duratei de aplicare a tarifelor de prima maxime de asigurare RCA practicate de asiguratori la data de 28 februarie 2023. Acestea vor putea fi ajustate cu maximum 6,8%, reprezentand prognoza ratei…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi prelungirea plafonarii cu inca sase luni a politelor RCA la nivelul din februarie 2023, la care se adauga rata inflatiei de maximum 6,8%. „E o decizie importanta pentru ca Romania are un parc auto extrem de consistent. A plafonat pentru inca sase luni Executivul…

- Plafonarea prețurilor la alimentele de baza a fost prelungita: Ce produse au fost adaugate pe lista și care au disparut Plafonarea prețurilor la alimentele de baza a fost prelungita: Ce produse au fost adaugate pe lista și care au disparut Ordonanta de plafonare a adaosurilor la alimentele de baza a…

- Guvernele Romaniei și Ucrainei au avut ședința comuna la Kiev. Este considerata una istorica, pentru ca este prima, dar și pentru ca reprezinta primul pas concret in realizarea Parteneriatului Strategic dintre cele doua țari, convenit la București de președinții Klaus Iohannis

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a anuntat, marti, ca masura plafonarii adaosului comercial va fi prelungita cu trei luni, pana la sfarsitul lunii ianuarie 2024, lucru pe care l-a convenit cu procesatorii si comerciantii, in contextul in care vor veni sarbatorile de iarna. Social-democratul…