Avocații îl părăsesc pe Trump, ce se întâmplă cu președinții americani puși sub acuzare? Cinci dintre avocații lui Donald Trump au parasit duminica echipa sa de aparare, fostul președinte republican facând parte dintr-un grup restrâns de doar trei președinți ai SUA care au fost puși sub acuzare de Congres. Pentru Trump cresc îngrijorarile, ce s-a întâmplat însa cu ceilalți?



Trump s-a adaugat cercului deloc râvnit al președinților americani puși sub acuzare de Camera Reprezentanților, camera inferioara a legislativului SUA, alaturi de Andrew Johnson, Richard Nixon și Bill Clinton. Donald Trump este de asemenea singurul președinte american… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Un important republican din Senatul SUA a avertizat sambata ca cel de-al doilea proces de impeachment impotriva fostului presedinte republican Donald Trump ar putea duce la punerea sub acuzare a unor fosti presedinti democrati daca republicanii vor prelua controlul asupra Senatului peste doi ani, relateaza…

