Stiri pe aceeasi tema

- Dupa protestul magistraților , a venit randul avocaților sa atraga arenția asupra problemelor din sistemul judiciar romanesc. Intr-un comunicat primit din partea decanului Baroului Neamț, avocat Ancuța Sandu, expune clar toate doleanțele acestei comunitați profesionale fara de care actul de justiție…

- Avocatii brasoveni isi vor intrerupe, miercuri, activitatea, pentru 24 de ore, in cadrul unei campanii privind constientizarea privind problemele cu care se confrunta profesia, potrivit Agerpres.Baroul Brasov se raliaza, astfel, actiunilor de protest initiate de Uniunea Nationala a Barourilor din…

- Avocații din intreaga țara iși vor intrerupe activitatea in data de 4 octombrie, fiind nemulțumiți atat de masurile care vor fi luate pentru reducerea cheltuielilor bugetare, cat și de incalcare drepturilor aparatorilor. Despre protest și campania ”O zi fara avocați- o zi in care statul de drept nu…

- Comisia Europeana anunta ca inchide in mod oficial mecanismul de cooperare si de verificare (MCV) pentru Bulgaria si Romania. Mecanismul de cooperare si de verificare a fost introdus in 2007, la aderarea Bulgariei si a Romaniei la Uniunea Europeana, ca masura tranzitorie menita sa faciliteze realizarea…

- Vineri, 15 septembrie, Comisia Europeana a inchis vineri in mod oficial Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Bulgaria si Romania, ce fusese introdus in 2007, la aderarea celor doua tari la Uniunea Europeana, ca masura tranzitorie menita sa faciliteze realizarea de progrese in domeniul reformei…

- Asistam la o scindare a atitudinilor judecatorilor de la instanțele galațene fața de proiectul modificarii legii pensionarii magistraților, unii dintre judecatori anunțand incetarea protestului, alții continuand sa judece doar cauze urgente. Chiar daca judecatorii de la Curtea de Apel Galați au anunțat…

- Motivele scandaloase cu care avocatii sa-l scape de condamnare pe Mario IorgulescuCondamnat la 15 ani si 8 luni de inchisoare pentru omor dupa ce a ucis un tanar in timp ce conducea beat și drogat, Mario Iorgulescu da vina pe presiunea mediatica din Romania pentru crizele pe care le-ar avea in Italia,…

- Astazi in Romania devine din ce in ce mai greu sa susții cu vorbe și fapte ca ești national-liberal. Motivele pentru care am ajuns multi dintre noi in situația asta este pentru ca evident PNL nu mai este același partid istoric ca cel care a aparut dupa Revolutie si cu atat mai puțin cu cel de astazi…