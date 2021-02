Avison Young, prezent în România, se extinde în Ungaria Consultantul imobiliar canadian Avison Young, prezent și in Romania din 2017, anunța extinderea in CEE prin deschiderea unui nou birou in Ungaria, la Budapesta. Compania canadiana va avea o afiliere strategica cu firma de asset management Limehouse din Ungaria, care iși va opera de acum serviciile de consultanța sub umbrela Avison Young. Cu sediul la Budapesta, Limehouse administreaza activele unor investitori instituționali și și-a extins recent portofoliul de servicii, oferind asistența in tranzacții de investment, servicii de property și project management. „Acum trei ani, eram primul birou… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen desfașoara un studiu de fezabilitate in China cu privire la mașinile zburatoare, a anunțat ieri cel mai mare producator auto din Europa, alaturandu-se, astfel, unui numar tot mai mare de companii care analizeaza potențialul tehnologic al acestei variante de deplasare. „Dincolo de conducerea…

- P3 Logistic Parks (P3), investitor, proprietar, dezvoltator și manager pe termen lung de proprietați logistice europene, deținut de GIC, fondul suveran din Singapore, l-a numit pe Frank Porschke in funcția de CEO. Mandatul sau va produce efecte incepand cu data de 1 aprilie 2021. Tim Beaudin, fost președinte…

- CTP, cel mai mare proprietar de parcuri industriale din Romania, cu circa 1,2 milioane mp, intra pe piața poloneza in urma unui parteneriat cu firma MDC și va lansa primele trei proiecte in primul trimestru al acestui an. CTP va investi 200 de milioane de euro, in Polonia, in primul an. „Polonia nu…

- Laurențiu Duica, inca Partner & Head of Industrial Agency la Colliers International, va parasi compania și va deveni Senior Vice President la consultantul imobiliar Avison Young, incepand cu data de 1 martie. Pintre clienții deserviți de Laurențiu Duica se numara Carreffour Romania, Romania Hypermarche…

- Aplicația de mesagerie Signal a anunțat ca are probleme tehnice din cauza milioanelor de utilizatori noi care descarca și folosesc aplicația. De teama noilor politici de confidențialitate ale WhatsApp, oamenii cauta alternative. Unii utilizatori ai Signal au raportat ca timp de cateva ore mesajele nu…

- Dacia a prezentat planul pentru urmatorii ani, in cadrul prezentarii proiectului strategic Renaulution. Grupul Renault a creat o noua identitate vizuala pentru Dacia, avand o alta strategie pentru marca romaneasca și anume un concept nou, un aer cool in Segmentul C. Potrivit unui comunicat al producatorului…

- BUCURESTI, 24 nov – Sputnik. Potrivit celei mai recente cercetari realizate de firma de cercetare IHS Markit, atat indicele privind sectorul de productie din Zona Euro, cat și indicele managerilor de achiziții din sectorul serviciilor (PMI) au atins cel mai scazut nivel din luna mai. © REUTERS…

- Vaccinul anti-COVID-19 produs de Moderna va consta intre 25 și 27 de dolari, conform declarațiilor CEO-ului Stephane Bancel. Costul final va depinde de cantitatea comandata, a precizat acesta. Pretul pentru guvernele tarilor care doresc vaccinul produs de Moderna va fi intre 25 si 37 de dolari pentru…