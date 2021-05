Statele Unite au confirmat vineri o serie de sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP. In plus fata de masurile deja anuntate in ultimele saptamani, Washingtonul are in vedere elaborarea impreuna cu Uniunea Europeana a unei "liste de sanctiuni tintite impotriva membrilor cheie ai regimului Lukasenko". "Deturnarea fortata de catre Belarus, sub pretexte false, a unui zbor comercial Ryanair care a circulat intre doua state membre ale Uniunii Europene"…