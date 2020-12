Stiri pe aceeasi tema

- ”Acest zbor de testare, de o ora si 25 de minute, de la Irkutk, in Siberia, a unui avion de noua generatie ne repune tara in randul celor mari in aviatia civila”, a proclamat Serghei Cernezov, directorul general al Rostec, din care face parte constructorul aeronavei - Irkut. Aeronava a fost dotata cu…

- Avionul de distanta medie MC-21, extrem de important pentru industria aeronautica rusa, dar afectat de sanctiunile americane, a efectuat primul sau zbor cu un motor rusesc, a anuntat compania publica Rostec, etapa decisiva pentru a scoate proiectul din blocaj, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Radu Iordache, 28 ani, absolvent al Universitații Tehnice Delft din Olanda, unde a gandit un avion al anului 2030 alaturi de o echipa de studenți, a ramas ca software developer in Țarile de Jos și spune ca, deși a simțit decepția romanilor inainte de alegeri, nu e o scuza ca nu ai cu cine vota „cat…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat joi ca opozantul rus Alexei Navalnii ar fi putut fi otravit in Germania sau in avionul cu care a fost dus in capitala germana, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.„Avem toate motivele sa credem ca tot ceea ce i s-a intamplat lui Navalnii…

- Aeroportul Internațional Iași devine, de vineri, baza primei și singurei companii aeriene moldovenești. Prima aeronava de tip Airbus A320 a companiei HiSky ramane la Iași, aceasta avand o vechime de 9 ani.Vineri a aterizat la Iași prima aeronava de tip Airbus A320 a companiei HiSky care va…

- Peste 100 de angajați ai Tarom au plecat voluntar, iar perioada in care oamenii pot opta pentru o astfel de retragere a fost extinsa, a anunțat marți ministrul Transporturilor Lucian Bode, care a facut bilanțul unui an de guvernare. Compania iși va reduce numarul angajaților cu circa 600 de persoane,…

- Ministrii de Externe din Uniunea Europeana au aprobat, luni, un plan franco-german de a impune sanctiuni rusilor suspectati de otravirea politicianului rus de opozitie Alexei Navalnîi, au declarat diplomati citati de Reuters, preluat de News.ro. Berlinul si Parisul au facut propunerea…

- Primele teste clinice ale unui al doilea vaccin rus impotriva covid-19 s-au dovedit concludente in privinta eficientei si sigurantei, a anuntat joi Centrul de Cercetare de Stat Vektor din Siberia, care dezvolta acest vaccin, dupa ce Rusia a anuntat in august ca a aprobat primul vaccin anti-covid…