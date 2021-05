Avionul interceptat de Belarus: Implicaţii juridice inedite Interceptarea unui avion de linie de catre Belarus, dincolo de criza geopolitica, ridica o problema juridica rara în aviatia civila, potrivit specialistilor din domeniu: recurgerea la forta de catre un stat, posibil în mod inadecvat, comenteaza miercuri agenția France Presse, citata de Agerpres.



&"Regulile aviatiei civile nu au fost redactate prevazându-se ca un stat se va comporta ca un terorist&", afirma Nathalie Younan, avocata specializata în dreptul aviatiei în cadrul biroului parizian de avocati FTPA.



Regimul lui Aleksandr Lukasenko a fost acuzat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- © Sputnik / Владимир СергеевConsiliul European ramane la formula ostila fața de RusiaCHIȘINAU, 26 mai – Sputnik. Potrivit parlamentarului rus, in acest fel, țarile occidentale incearca sa-i faca eroi pe cei cu o biografie ambigua in acele țari in care, in opinia lor, funcționeaza un regim nelegitim…

- Mama lui Roman Protasevici, jurnalistul arestat de Belarus dupa deturnarea avionului Ryanair care zbura pe ruta Atena-Vilnius, sustine ca fiul ei a fost supus violentelor, dupa aparitia primelor imagini cu jurnalistul aflat in detentie la Minsk, informeaza Agerpres , care preia dpa. Natalia Protasevici…

- Mai multe companii aeriene, printre care Air France si Lufthansa, au anuntat ca vor suspenda survolarea Belarusului de avioanele lor, dupa ce duminica un avion al Ryanair ce efectua un zbor Atena-Vilnius a fost constrans de autoritatile belaruse sa aterizeze la Minsk, transmit marti AFP si Reuters.…

- Marea Britanie este prima țara care in urma incidentului privind aterizarea forțata a avionului Ryanair la Minsk, anunța ca refuza sa mai primeasca in țara transportatorul național belarus Belavia. De asemenea, Autoritatea civila de aviație din Anglia a primit indicații cu privire la evitarea…

- Locul în care se afla jurnalistul disident din Belarus ramâne necunoscuta dupa ce a fost scos dintr-un avion de pasageri Ryanair care a fost forțat sa aterizeze duminica la Minsk, a declarat luni lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, relateaza Reuters. Totodata, autoritațile…

- Liderii Uniunii Europene se intalnesc, luni și marți, la Bruxelles, la o ședința extraordinara a Consiliului European. Se discuta sancțiuni pentru Belarus, dupa deturnarea unui avion Se va discuta despre relațiile cu Rusia și Marea Britanie și combaterea schimbarilor climatice. De asemenea, Belarus…

- Senatul francez a votat joi cu o larga majoritate o propunere de rezolutie transpartizana in favoarea participarii Taiwanului la lucrarile mai multor organizatii internationale, cu riscul de a ofensa Beijingul, noteaza AFP preluat de agerpres. Textul, fara valoare obligatorie, "doreste continuarea…

- Senatul francez a votat joi cu o larga majoritate o propunere de rezolutie transpartizana in favoarea participarii Taiwanului la lucrarile mai multor organizatii internationale, cu riscul de a ofensa Beijingul, noteaza AFP. Textul, fara valoare obligatorie, "doreste continuarea demersurilor diplomatice…