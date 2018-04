Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit, joi, in apropierea aeroportului din Belfast.Serviciul de Ambulanta din Irlanda de Nord a comunicat ca echipe de paramedici, trei ambulante, doi ofiteri si o un elicopter-ambulanta au fost trimise la locul accidentului.

- Cel putin doua persoane au murit dupa ce un avion usor s-a prabusit joi in apropierea Aeroportului international din Belfast, in Irlanda de Nord, parte a Marii Britanii, informeaza postul Sky News.

- ALERTA MAXIMA- Avion prabușit in urma cu puțin timp: numarul morților trece de 200 de persoane Un avion militar s-a prabusit in Algeria, iar numarul victimelor ar putea trece de 200, conform surselor locale, conform BBC. Sursele locale sustin ca numarul celor decedati ar putea trece de 200. Conform…

- Un avion militar pentru acrobații aeriene s-a prabușit, marți, in apropierea unei baze militare din Marea Britanie. Aeronava de tip Hawk al echipei acrobatice militare "Sagețile Roșii" s-a prabușit in apropierea bazei aeriene Valley, din Țara Galilor.

- Potrivit informațiilor oferite de Marina americana, doua persoane, pilotul și un ofiter de armament și-au pierdut viața dupa ce un avion american de vanatoare s-a prabușit, in urma unui zbor de antrenament in largul coastelor Floridei.

- Un avion apartinand unei companii aeriene din Bangladesh, care avea la bord 71 de persoane, s-a prabusit, luni, pe aeroportul Kathmandu din Nepal, in momentul in care se pregatea sa aterizeze, relateaza AFP. Numarul mortilor si ranitilor nu a fost anuntat de autoritati.

- Un avion de tip Antonov An-148 al companiei Saratov Airlines avand la bord 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Aparatul de zbor s-a prabusit in apropiere de capitala Federatiei Ruse. Ministerul rus…

- O informatie de ultima ora indica faptul ca un aparat de zbor ce ar fi avut la bord 65 de pasageri si sase membri ai echipajului s-a lovit de sol. Revenim! Un avion cu peste 70 de oameni la bord s-a prabusit in apropierea Moscovei is a post from: Ziarul National Un avion cu peste 70 de oameni la bord…