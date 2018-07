Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri, cu cel putin 80 de persoane la bord, s-a prabusit marti seara la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Guadalupe Victoria din statul mexican Durango, au anuntat autoritatile potrivit postului NBC News si cotidianului The Independent.

- Compania aeriana mexicana Damojh a transmis luni ca la originea accidentului unui avion Boeing 737 care s-a produs in luna mai pe un teren in apropiere de aeroportul international Jose Marti din Havana, in Cuba, s-a aflat o eroare de pilotaj, potrivit dpa.

- Un avion de pasageri s-a prabușit marți langa Pretoria. Din fericire, niciunul dintre pasageri nu a murit. Au fost 19 persoane ranite. Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP.…

- Un avion cu 107 pasageri la bord s a prabusit la scurt timp dupa decolare, transmite Antena3.ro Incidentul s a produs in Cuba, televiziunea de stat anuntand ca un Boeing 737 s a prabusit dupa ce a decolat de pe aeroportul Jose Marti din Havana. ...

- Un avion cargo militar american s-a prabusit miercuri cu noua persoane la bord in Georgia (sudul SUA), in timpul ultimului sau zbor, inainte de a fi scos din uz dupa 50 de ani de activitate, relateaza joi France Presse, citand surse oficiale. ‘Confirmam ca noua persoane se aflau la bord – cinci membri…

- Un avion al Garzii Aeriene din Puerto Rico s-a prabusit miercuri langa Savannah, Georgia, bucatile acestuia imprastiindu-se pe o sosea si pe o cale ferata. Oficialii spun ca cel mai probabil toti cei noua pasageri sunt morti, relateaza Reuters.