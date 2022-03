Avion militar american, prăbușit în nordul Europei! Un avion militar american cu patru persoane la bord s-a prabusit in nordul Norvegiei, au anuntat vineri Centrele comune de coordonare a operatiunilor de salvare (JRCC) din aceasta tara, transmite Reuters. Avionul V-22 Osprey participa la un exercitiu militar NATO numit Cold Response cand a fost dat disparut la ora 18:26 CET (19:26, ora Romaniei), a precizat JRCC. Avionul se afla intr-un exercitiu de antrenament si urma sa aterizeze la ora 18.00 CET (19:00, ora Romaniei). In zona era vreme rea, iar conditiile se inrautateau. „Am facut o descoperire din aer”, a declarat pentru Reuters un purtator… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului suedez Magdalena Andersson a respins marti apelurile opozitiei de a lua in considerare aderarea la NATO, in urma invaziei ruse in Ucraina, atentionand ca formularea, acum, a unei solicitari in acest sens ar destabiliza securitatea Europei, transmite Reuters.Suedia nu s-a mai implicat…

- Secretarul de stat american Antony Blinken i-a laudat duminica pe conducatorii Republicii Moldova pentru ca au primit refugiati din Ucraina, relateaza Reuters, care aminteste ca inaltul diplomat american se afla in vizita in R.Moldova, in cadrul unui turneu mai amplu in estul Europei, dupa invazia…

- Doua convoaie separate cu echipament militar au fost vazute inaintand spre Donețk in estul Ucrainei din direcția frontierei Rusiei. Rusia are aproape 100% din trupe intr-o poziție pregatita de invazie, a spus un inalt oficial american al apararii, scrie The Guardian.

- Furtuna Eunice a lovit in plin Olanda. Guvernul a trimis alerte text prin care atentiona populatia sa ramana in casa si sa sune la serviciile de urgenta numai in situatiile in care viata le este pusa in pericol. In cele din urma, reteaua a cazut din cauza numeroaselor solicitari si un alt mesaj a fost…

- Politia olandeza a anuntat ca a gasit un pasager clandestin în viata în compartimentul rotilor unui avion care a aterizat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. Aeronava venise din Africa de Sud, conform BBC. Zborurile de la Johannesburg la Amsterdam dureaza aproximativ 11 ore. Avionul…

- Un avion de mici s-a prabușit duminica dupa o decolare eșuata chiar pe calea ferata, langa un aeroport din Los Angeles.Poliția din Los Angeles, California, a reușit sa-l scoata pe pilot dintr-un avion Cessna prabușit cu cateva secunde inainte ca aeronava sa fie spulberata de un tren.Videoclipul dramatic…

- Un avion de mici s-a prabușit duminica dupa o decolare eșuata chiar pe calea ferata, langa un aeroport din Los Angeles.Poliția din Los Angeles, California, a reușit sa-l scoata pe pilot dintr-un avion Cessna prabușit cu cateva secunde inainte ca aeronava sa fie spulberata de un tren.Videoclipul dramatic…

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un elicopter militar s-a prabusit luni in nordul Tunisiei, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de agentia Reuters. Elicopterul s-a prabusit in regiunea Bizerte, in nordul Tunisiei, in cursul unei misiuni de recunoastere,…