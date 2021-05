Aviaţia globală se confruntă cu cea mai mare criză politică din ultimii ani, după deturnarea avionului Ryanair de către Belarus Roman Protasevici, in varsta de 26 de ani, un fost redactor-sef al influentei publicatii a opozitiei Nexta, a fost arestat duminica dupa-amiaza, in urma unei aterizari de urgenta pe aeroportuldin Minsk a avionului Ryanair, in urma unei false alerte cu bomba. Partenera acestuia, rusoaica Sofia Sapega, a fost arestata la randul ei. Aeronava, care asigura o legatura din Grecia si Lituania – doua state membre ale Uniunii Europene (UE) – si-a continuat zborul duminica seara, fara Protasevici. Unele companii aeriene europene au inceput imediat sa evite spatiul aerian din Belarus, un coridor cheie intre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

