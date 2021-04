Avertizarea de vreme severă, PRELUNGITĂ până luni. Fenomenele vizate de ANM Meteorologii au prelungit avertizarea meteo de vreme severa. Incepand de astazi, de la ora 13, și pana luni dimineața, la ora 10, se vor inregistra ploi moderate cantitativ, instabilitate atmosferica, intensificari ale vantului și racire accentuata a vremii. Potrivit meteorologilor, vor fi perioade in care va ploua in toate regiunile. Vor fi mai ales averse, iar in sudul și sud-estul țarii in dupa-amiaza și in seara zilei de vineri vor fi insoțite de frecvente descarcari electrice și izolat va cadea grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitațile de apa vor depași pe arii… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

